В «ЛНР» начали выдачу платежных пластиковых карт (Фото). Новости

«Государственный банк ЛНР» начал выдачу платежных пластиковых карт сотрудникам «министерств и ведомств Луганской народной республики». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Сообщается, что карты уже получили сотрудники «пенсионного фонда». Всего же в первую волну получателей пластиковых карт входят около трех тыс. человек.

«Мы начинаем работу с сотрудниками бюджетных организаций Луганска. Речь идет о выдаче именно зарплатных карт. Стоимость оформления платежной карты, согласно тарифам, утвержденным постановлением совета министров ЛНР, составляет 50 руб. Оплата за оформление платежной карты автоматически списывается с карточного счета после выдачи карты клиенту и при наличии на карточном счету суммы равной или превышающей установленную плату. Обслуживание карты, а также проведение операций в банкоматах и терминалах ­будет производиться бесплатно», – рассказала «руководитель розничного бизнеса госбанка ЛНР» Дарья Кондачкова.

«Для оформления платежной карты нужен стандартный пакет документов: действительный паспорт и идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов). Важно отметить, что, предоставляя паспорт ЛНР, клиент обязан предоставить регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов, полученный именно в ЛНР», – подчеркнула она.

Кроме того, в «госбанке» обещают, что параллельно с выдачей карт начнут работу установленные в отделениях госбанка банкоматы и POS-терминалы, торговые терминалы в сети магазинов. При этом в «банке» отметили, что «банковское оборудование настроено исключительно на карты госбанка ЛНР, и будет взаимодействовать только с ними».

Карты пока выдают только в Луганске, в других городах обещают начать выдачу через несколько месяцев.

Отмечается также, что ранее было установлено 117 платежных POS-терминалов и 8 банкоматов в «отделениях банка» Луганска.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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