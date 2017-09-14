Правительственный комитет внес изменения в постановление по обеспечению жильем переселенцев . Новости

Правительственный комитет внес изменения в постановление №140, о порядке обеспечения внутренних переселенцев доступным жильем. Об этом сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько на своей странице в Facebook.

«Правительственный комитет одобрил изменения в постановление №140 от 11 февраля 2009 года о порядке обеспечения переселенцев доступным жильем. Закон №1954 не может реально заработать без этих изменений», – написала Цыбулько.

Цыбулько также отметила, что право на государственную поддержку должны иметь не только те граждане, которые состоят на квартирном учете.

«Потому что возникает абсурдная ситуация, когда переселенцев отсылают становиться на квартирный учет по месту регистрации – в Донецк, Луганск, Горловку, Макеевку. Это неподконтрольные Украине территории!», – подчеркнула советник министра.

Изменения в постановление предусматривают для внутренне перемещенных лиц право на участие в программе «Доступное жилье» при условии, что они не имеют в собственности жилья на подконтрольной территории Украины.

Закон №1954 предусматривает приобретение жилья внутренне перемещенным лицам и участникам антитеррористической операции на условиях 50/50, то есть 50% платит человек, а 50% платит государство, или льготные ипотечные кредиты под 7% годовых. Однако реально сейчас закон не работает, поскольку нет механизмов его исполнения и не определены источники финансирования.

Напомним, что 11 сентября, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко начала голодовку возле здания Кабинета министров Украины. Основным требованием Юлии было выполнение норм закона №1954.

Читайте также: