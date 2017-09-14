На Луганщине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов. Новости

16 населенных пунктов остались без электричества в Луганской области в результате непогоды, сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО»).

«В ночь на 14 сентября Луганщина столкнулась с новыми масштабными обесточиваниями, ставшими следствием непогоды. Так, по состоянию на утро 14 сентября, в результате аварийных отключений без света оставалось около 2,5 тыс. абонентов в разных уголках области, без напряжения находились 88 трансформаторных подстанций, полностью были обесточены 14 населенных пунктов и 2 – частично», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что в 1:55 из-за грозы произошло аварийное отключение подстанции «Привольнянская-2» шахты им. Капустина, при этом, в шахте находились 78 шахтеров. Восстановить электроснабжение шахты удалось в 3:09.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на других пострадавших от непогоды объектах.