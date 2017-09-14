На Донетчине в ДТП пострадала 4-летняя девочка (Фото). Новости

В городе Белицком (Добропольский р-н, Донецкая обл.) в дорожно транспортном происшествии пострадала 4-летняя девочка. Ребенок находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, 13 августа в дежурную часть Добропольского отделения полиции ГУ НП в Донецкой области поступило сообщение, что в Белицком произошло ДТП и пострадал ребенок.

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ-21118», заезжая на прилегающую к ул. Победы территорию, сбила 4-летнюю девочку и врезалась в дерево. В это время ребенок вместе с бабушкой и дедушкой возвращался из детского сада домой. Пострадавшая малышка немедленно была доставлена ​​в больницу. «Предварительно у девочки диагностирована тупая травма туловища и кровотечение из носовой полости», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

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