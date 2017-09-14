На Донетчине 15-летняя девушка отравилась таблетками. Новости

В Украинске (Селидовский р-н. Донецкой обл.) 15-летняя девочка решила воспользоваться таблетками снотворного из аптечки бабушки, поскольку долго не могла уснуть. В результате, ее в бессознательном состоянии доставили в детскую больницу Селидово. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, о том, что в детскую больницу доставлена жительница Украинска в Селидовское отделение полиции сообщил фельдшер «скорой помощи».

Как рассказала полицейским 33-летняя мать потерпевшей, ее дочь долго не могла уснуть, поэтому открыла домашнюю аптечку с лекарствами и, не прочитав инструкцию, выпила несколько таблеток. Девочка сказала об этом матери только тогда, когда ей стало совсем плохо. Она пожаловалась на головную боль и потеряла сознание. Женщина немедленно вызвала «скорую помощь», которая увезла подростка в больницу.

В данный момент девушка находится под наблюдением медиков, которые расценивают ее состояние как тяжелое. «По данному факту начата проверка», – сообщают правоохранители.

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