Жебривский пояснил почему предложил объединить Донецкую и Луганскую ОВГА. Новости

Предлагая идею объединения Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций (ОВГА), руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский не имел ввиду объединение областей. Об этом Жебривский заявил в комментарии сайту «Informator.media».

«Когда я высказал эту идею, то мне стали звонить коллеги из Луганщины, и спрашивать: «Ты что, хочешь присоединить Луганскую область к Донецкой?» Да боже упаси! Есть Конституция, которая исключает такой вариант», – заявил Жебривский.

Губернатор также объяснил, чем он руководствовался, выдвигая идею объединения двух ОВГА.

«Первый момент в том, что нужна концентрация властных полномочий в одних руках. Второе: нужно разграничить хозяйственную часть и управление», – сообщил Жебривский.

По словам губернатора Донетчины, единую ВГА должен был возглавлять «как минимум член правительства», чтобы возникающие проблемы можно было решать на заседаниях Кабмина. По мнению Жебривского, первым заместителем главы единой ВГА должен быть генерал, который бы отвечал за военную составляющую. Еще двумя заместителями должны были бы стать главы областных государственных администраций, которые занимались бы исключительно хозяйственными вопросами. Кроме того, руководителю ВГА по «плану Жебривского» в оперативном режиме подчинялись бы СБУ, Нацгвардия и полиция.

«На мой взгляд, это была бы логичная четкая структура. «Единый кулак», который бы выполнял возложенную на него миссию. Будет ли это использовано? Сомневаюсь», – резюмировал Жебривский.

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