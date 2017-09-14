Рейтинг школ Донецкой области по итогам ВНО-2017 (Полный рейтинг). Главная

Мариупольский городской лицей Мариупольского горсовета Донецкой области занял первое место в рейтинге общеобразовательных школ Донецкой области по итогам ВНО 2017 года.

В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания (ВНО), полученные выпускниками школ в 2017 году.

Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, который рассчитан на основании среднего значения баллов ВНО, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.

Рейтинговый балл Мариупольского городского лицея – 148,8. Балл ВНО – 166. Сдали тесты – 99% учеников. Во всеукраинском рейтинге это учебное заведение занимает 91 позицию.

Далее в первой пятерке расположились:

Мариупольский технический лицей. Рейтинговый балл – 147,2, балл ВНО – 161,8;

Кураховская гимназия «Престиж» (школа I ст. с углубленным изучением иностранных языков и гимназия). Рейтинговый балл – 143,9, балл ВНО – 166;

Селидовская общеобразовательная гимназия II-III ст. Рейтинговый балл – 140,7, балл ВНО – 162,4;

Мариупольский городской Учебно-воспитательный комплекс «Гимназия-школа №27». Рейтинговый балл – 140,7, балл ВНО – 161,3.

Всего в рейтинге школ Донецкой области – 430 позиций.

Замыкает его Зеленоярская ООШ I-III ст. (село Зеленый Яр, Никольский р-н). Рейтинговый балл – 37,6, балл ВНО – 44,1.

Рейтинг составлен с использованием официального отчета по результатам ВНО 2017 обнародованного Украинским центром оценивания качества образования.

Как расположились учебные заведения в рейтинге школ Луганской области см. – Рейтинг школ Луганской области по итогам ВНО-2017 (Полный рейтинг)

По материалам: Освіта.ua

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