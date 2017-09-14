Комментарий юриста жителям Донбасса, решившим не погашать кредиты из-за АТО. Новости

Жители прифронтового поселка Мироновский (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) обеспокоены непонятными условиями, согласно которым они сейчас погашают кредиты, взятые еще до вооруженного конфликта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».
Один из пенсионеров обратился с таким вопросом на приеме у юристов ОО. «Услышав, что штрафы и пеню некоторые банки не начисляют для жителей зоны АТО, некоторые решили: пока идет война не платить кредит. Но не учли, что процент за пользование кредитов независимо от этого решения взимается. И таким образом за пару лет неплатежей они получают сумму для выплат, которая в три раза больше, чем первоначальное тело кредита», – отметили в «Донбасс-SOS».
Пенсионеру, который обратился к юристам «Донбасс-SOS», была дана консультация о возможности обращения в суд по поводу кредита, который он выплачивает за автомобиль сына.
Юристы предупреждают, чтобы не попадать в такие передряги, необходимо подробно изучать условия кредитования и изменения в законе.
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