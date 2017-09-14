В ЛЭО обещают обесточить водоканалы-должники 20 сентября. Новости

«Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») 13 сентября сделало последнее предупреждение водоканалам-должникам. Предприятия, которые до 20 сентября не оплатят текущее потребление и долги, будут обесточены. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба «ЛЭО».

«13 сентября Луганское энергетическое объединение дало последние шансы и предупреждения проблемным водоканалам. Если они не оплатят текущее потребление и долги – они будут обесточены 20 сентября», – сообщили в пресс-службе.

В списке должников числится водоканал Лисичанска с задолженностью по состоянию на 14 сентября в сумме 135 662,20 тыс. грн, Попасной (155 932,30 тыс. грн), Рубежного (13 503,80 тыс. грн), Кременной (5 028,10 тыс. грн), Старобельска (1 492,20 тыс. грн), Сватово (430,50 тыс. грн).

В пресс-службе также отметили, что 13 сентября заплатили за активную электрическую энергию следующие предприятия: КП «Лисичансктеплосеть» – 100 тыс. грн, Рубежанское ПУВКХ – 4 тыс. грн, КП «Попаснянский водоканал» – 1 млн грн.

Кроме того, 13 сентября было проведено отключение от электроснабжения водоотливного комплекса шахты «Кременная» ГП «Укршахтгидрозащита», который на момент отключения имел долг только за активную электроэнергию (без штрафных санкций) в размере 330 тыс. грн.

«Большая часть этого долга появилась еще в 2014 году и до сих пор власть и профильные ведомства ничего не делают для его погашения. Это может привести к экологической катастрофе на территории Луганщины. Но мы больше не можем кредитовать государственное предприятие – тем более, что сами должны платить долги государству. Луганское энергетическое объединение делает все, чтобы неприятности обошли жителей Луганщины, давая водоканалам и другим предприятиям возможности для решения своих проблем с долгами. Но мы не можем и не будем давать электричество бесплатно», – сообщили в «ЛЭО».