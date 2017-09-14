Ситуация в пунктах пропуска днем 14 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «12:20. Из Донецка очередь перед "Каргиллом" около 2 км, начинается перед мостом»;

«.»: «12:47. Курахово на украинском блокпосту в обе стороны никого, проехали за 15 минут. Александровка: на въезд в Донецк машин 100+. За час пропустили 5-10 машин. В Курахово, со стороны Донецка стоят пешком очень много людей»;

Светлана: «13:07. Знакомые стоят на "Каргилле" с 19:00 вчерашнего дня и еще не проехали»;

Диана: «13:11. Мои родители приехали на автобусе на Александровский блокпост в 12:20. В 12:30 у них забрали документы, и в 12:40 они прошли ДНР. сейчас едут на украинский»;

Наталья: «13:21. На въезд в Донецк на "Каргилле" очередь в три ряда плюс еще длиннющий хвост из одного ряда. На "нулевом" машин нет, пешая около 400 человек»

КПВВ «Новотроицкое»:

Денис: «13:32. В Новотроицком в Донецк 50 машин»;

«Krom»: «13:37. В Еленовке из Донецка очередь на церкви или дальше. И движение очень плохое»;

Андрей: «13:55. В Донецк Новотроицкое: на мосту в два ряда»;

Сергей: «14:25. В Еленовке очень большая очередь».

КПВВ «Гнутово»:

Виталий: «10:14. Приехал в 06:20 в Октябрь, было машин 70 плюс 30 – льготники. Запускают нормально. В 10 утра приехал в Гнутово, впереди машин 35, движение есть»

Юлия: «11:56. По-поводу Гнутово: на ДНР-посту движение нормальное, хотя переписывают IMEI телефонов, а вот на украинском просто не работают – стоим час без движения, подъехали в 10:00 и застряли»

Дмитрий: «13:20. В Октябре в сторону Украины примерно 60 машин (до ставка)»

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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