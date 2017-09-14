Лутковская забрала с неподконтрольной территории 19 человек (Фото). Новости

Сегодня, 14 сентября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала с неподконтрольной территории Донецкой области еще 19 лиц, осужденных до начала вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

«После длительного перерыва с апреля наконец удалось достичь договоренностей и сегодня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек с неподконтрольной территории Донецкой области», – написал Крикливенко.

В комментариях к сообщению Богдан Крикливенко добавил, что эти 19 человек – заключенные, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

«Доконфликтных заключенных», – написал Крикливенко, отвечая на вопрос о том, кого удалось переместить с неподконтрольной украинским властям территории.

По данным Крикливенко, на сегодня с неподконтрольных территорий удалось переместить уже 178 человек.