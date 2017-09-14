Турчинов рассказал об удачном испытании ударного беспилотника (Фото). Новости

Сегодня, 14 сентября, на полигоне Гончаровское (Черниговская обл.) прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, пишет «Цензор.нет».

По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны перед украинским оборонно-промышленным комплексом, – «это налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения».

«Разведывательно-ударный комплекс «Сокол», который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия», – отметил Турчинов после окончания испытаний, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: порывы ветра были 14-17 метров в секунду. «Несмотря на эти проблемы, практически все поставленные задачи выполнены, цели – поражены».

Секретарь СНБО сообщил, что данный беспилотник – «это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами».

«Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг – поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях», – сказал он. Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА «значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками».