В Мариуполе 63-летний пенсионер хранил дома противотанковые гранаты. Новости

Правоохранители Донетчины за минувшие сутки зафиксировали 16 фактов нелегального владения оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Полиция изымала гранаты и снаряды у жителей Авдеевки, Сартаны, Марьинки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По словам правоохранителей, хранят оружие как женщины, так и мужчины, независимо от возраста. Как чаще всего они объясняют – в качестве сувенира.

Так, в Авдеевке 64-летний местный житель разгуливал по улицам с гранатой ВОГ (осколочный боеприпас, – ред.) в кармане. Выяснилось, что он подобрал боеприпас на пустыре 3 года назад и оставил себе, таким образом, все это время подвергая смертельной опасности себя и окружающих.

В той же Авдеевке, на одном из центральных проспектов, полицейские, остановив женщину и осмотрев ее вещи, обнаружили около 50 патронов калибром 5,45 мм.

А в поселке Сартана Кальмиусского района Мариуполя, в доме у 63-летнего пенсионера правоохранители нашли несколько РПГ (ручной противотанковый гранатомет, – ред.). Полицейские отмечают, что РПГ были заряжены снарядами и в любой момент могли быть использованы. Пожилой мужчина от объяснений отказался. Поэтому, цель хранения оружия и обстоятельства его появления предстоит установить правоохранителям в ходе досудебного расследования.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

По всем фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. «В то же время, согласно ч. 3 этой же статьи лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сдает в территориальные отделы и отделения полиции опасные предметы», – отмечается в сообщении.

Напомним, 13 сентября, в Сумах пожилая женщина принесла в полицию сумку боеприпасов из зоны АТО на Донбассе.

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