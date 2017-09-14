Рейтинг школ Луганской области по итогам ВНО-2017 (Полный рейтинг). Новости

Северодонецкий многопрофильный лицей Северодонецкого горсовета Луганской области занял первое место в рейтинге общеобразовательных школ Луганской области по итогам ВНО 2017 года.

В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания (ВНО), полученные выпускниками школ в 2017 году.

Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, который рассчитан на основании среднего значения баллов ВНО, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.

Рейтинговый балл Северодонецкого многопрофильного лицея – 142,3. Балл ВНО – 160,8. Сдали тесты – 100% учеников. Во всеукраинском рейтинге это учебное заведение занимает 216 позицию.

Далее в первой пятерке расположились:

Лисичанская многопрофильная гимназия. Рейтинговый балл – 141,1, балл ВНО – 158,6;

Марковская гимназия. Рейтинговый балл – 136,1, балл ВНО – 156,2;

Евсугский учебно-воспитательный комплекс «Радуга» (ООШ I-III ступеней – дошкольное учебное заведение) (село Евсуг, Беловодский р-н). Рейтинговый балл – 135,8, балл ВНО – 159,1;

Специализированная средняя школа №17 I-III ст. с углубленным изучением иностранных языков (Северодонецк). Рейтинговый балл – 134,7, балл ВНО – 155,4.

Всего в рейтинге школ Луганской области – 181 позиция.

Замыкает его Сычанская ООШ I-III ст. (село Сычанское, Марковский р-н). Рейтинговый балл – 34,9, балл ВНО – 41,0.

Рейтинг составлен с использованием официального отчета по результатам ВНО 2017 обнародованного Украинским центром оценивания качества образования.

Как расположились учебные заведения в рейтинге школ Донецкой области см. – Рейтинг школ Донецкой области по итогам ВНО-2017 (Полный рейтинг)

По материалам: Освіта.ua

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