Приезд Захарченко парализовал движение в районе «Каргилла», – соцсети. Новости

Приезд «главы ДНР» Александра Захарченко на контрольно-пропускной пункт «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл, который находится на линии разграничения на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») парализовал движение через КПП. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщают пользователи соцсетей.

«Сегодня днем на блокпост приехал главарь "ДНР" и движение совсем прекратилось», «Сейчас на ДНР-посту Захарченко, никого не пускают, пока не уедет», «Приехал и пост закрыли, еще лучше стало», «Знакомые стоят на "Каргилле" с 19:00 вчерашнего дня и еще не проехали. После приезда "царя" очередь вообще замерла», – пишут пользователи соцсетей.

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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