Яна Викторова: Панацея от безденежья, или О пьянстве в Луганске. Главная

По ходу, пьяных в Луганске вижу только я. Больше никто. Как секретных агентов в "Матрице". Никто не видит того, чего не должно быть. А увидев, воспринимают это как норму. Такая вот новая норма – запивать все проблемы алкоголем. Типа, выпил, и все временно наладилось. На время жизнь стала лучше и ярче, мир добрее, а отношения, как в детстве, чище. Культ алкоголя во всем. Не искореним, наверное, уже никогда. От того, что выгодно именно так. Как отсев посредством пьянства слабых, больных, неустойчивых. Если удержался, значит, способен на что-то.

Слышала на днях, как барышня выясняла по телефону, выпил ли ее партнер: «Честно скажи, ты же уже выпил сегодня? Если выпил, я не приеду. Мне нет смысла видеть тебя снова пьяным». Кажется, эта тема без сроков давности и временных рамок. На все времена. Но сейчас все лояльнее, мягче. Из пьющих стараются выбрать менее пьющих. Тех, из кого еще можно что-то слепить.

И все было бы куда проще, если бы с алкоголем как-то боролись, а не просто принимали пьянство как факт.

На моей улице пьют многие. Это местная норма. Как рыжие где-то в Ирландии. Можно не быть рыжим, а можно им быть. Одинаково. У нас пьющих больше, чем других. Другие воспринимаются странно, на них смотрят по-разному. Как на чудаков, как на больных, фриков. Да они и держатся особняком, понимая свою непохожесть на других. Еще вариант, говорить: «Уже бросил». Это примут с сочувствием или смехом. Выпил, мол, уже свое, допился. Он свой, прошел этот местный обряд инициации посредством выброшенных лет, травм, приобретенных болезней, разрушенной семьи… А если погиб, умер, пожалеют. И придут всем миром на поминки, потому что поминок без алкоголя тоже не бывает.

На моей улице пьют молодые мужчины. Те, кто раньше возводил Целину и БАМ, ездил на студенческие стройки, спускался в шахты, чтобы давать на-гора по пять и десять норм за смену. Все те, кто готов был работать и хотел этого, кто не представлял для себя другой жизни. А сейчас алкоголь – оптимальная альтернатива от всего. Панацея от безденежья, безработицы, трудностей. Пока пьешь, ты как-то определен. Ты при деле – искать на бутылку, искать компанию. Оправдывать пьянство безработицей, а безработицу пьянством. И этот круг разорвать почти невозможно. Не в этой жизни и не на моей улице…

Бутылки не прячут в карманах. Их несут в руках. Не хочешь – не смотри. Переходи на другую сторону дороги, но от всего не спрятаться. И в детских парках пьют не только отцы. Мамы катают коляски, держа в руках пиво, отцы прячут между колес колясок водку. И под аттракционами пьющие родители – норма.

И пиво – местный напиток, продаваемый повсюду. 50 рублей бокал запотевшего пива. Доставка пива на дом. Пивная скорая помощь. Пивные баржи и биржи, лавки и бары. Для тех, кто не мыслит уже иначе. А после другие, стоящие на нижней ступени этой лестницы, будут собирать по урнам бутылки с глотками мутного пива. Потому что с их дороги выход только один, а этот путь зачастую очень короткий.

Яна Викторова, жительница Луганска, для «Сегодня.ua»

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