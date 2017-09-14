Переселенцам и неподконтрольному Донбассу: Препятствия при вклеивании фото в паспорт. Новости

Жители Донбасса, чьи паспорта были выданы в населенных пунктах, которые сейчас являются временно неподконтрольными украинской власти, в случае необходимости вклеивания фотографии по достижению 25 или 45 лет, сталкиваются с новыми препятствиями в виде дополнительных проверок. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

В группу риска попадают большинство ВПЛ и жителей неподконтрольных территорий, которые получили впервые свои паспорта в неподконтрольных в настоящее время населенных пунктах.

Поручением от 15.06.2017 года Государственная миграционная служба Украины (ГМС) для проведения вклеивания фото начала требовать от лиц, чьи паспорта были выданы в указанных населенных пунктах, любые ранее выданные документы (оригиналы или копии), в том числе с фотографиями. Указанные документы необходимы подразделениям ГМС для проверки информации о лице и документов, выданных на его имя. И только после проведения такой проверки и в случае положительного ответа лицо получает возможность вклеить фотографию. В соответствии с поручением проверка может длиться до 2-х месяцев.

Сейчас мониторинговые команды БФ «Право на защиту» фиксируют ход вклеивания фотографий в паспорта граждан Украины образца 1994 года:

в большинстве восточных областей в случае предоставления лицом вместе с паспортом и фотографией ряда дополнительных документов (или их копий) вклеивание фото происходит в течение 1 рабочего дня. Однако в Запорожской области заявители должны ждать 5-7 рабочих дней;

в случае непредоставления дополнительных документов, срок вклеивания значительно больший, поскольку зависит от скорости предоставления ответов всеми инстанциями, к которым подразделения ГМС обращаются с запросами о проверке сведений о личности. Такая ситуация особенно критична в случае, когда сотрудники ГМС изымают паспорт на время проведения идентификации и вклеивания фотографии (в частности, в Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областях), поскольку заявитель остается без паспорта на неизвестный срок.

БФ «Право на защиту» обращает внимание на почти полное отсутствие информации на стендах внутри подразделений ГМС информации о том, что для вклеивания фотографий нужно предоставлять дополнительные документы. Поэтому многим приходится возвращаться домой за дополнительными документами. Для жителей отдаленных населенных пунктов, а также для лиц, проживающих на неподконтрольной территории, это означает необходимость тратить дополнительное время и деньги.

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