Тука на КПВВ «Майорск»: Когда это все закончится (Фото). Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука поделился впечатлениями, которые получил во время поездки на КПВВ «Майорск», где находился сегодня, 14 сентября, с рабочим визитом вместе с представителями сената и МИД Франции. Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.

«Пока шли официальные доклады, узнали люди – начали подходить, общаться. Водитель на стареньком ВАЗ 2104 везет к детям бабушку. Бабке – 89 лет, просится к дочери в Мариуполь. Сам водитель работает на шахте им.Засядько, спрашивает: "не знаете, если куплю масло для своей "лошадки", пропустят?". Пошел к фискалам: "Ну, вы же знаете – запрещено. Но ... все живые люди. Если одну банку – позволим"» – рассказал о своем общении с людьми Георгий Тука.

Он также привел пример и другого разговора, когда обычные мирные люди сталкиваются с проблемами, вызванными разделением украинской территории. «Подошел человек с дочкой. Ребенок получил паспорт гражданина Украины. Мужчина доволен! Хотя, признается: с документооборотом проблем тьма. Сам он – афганец. Как началось, пришли и к нему: "я по своим не стреляю!" Рассказал и о фейковых обстрелах школ, которые устраивают сепары для СМИ, и о нарушении договоренностей, и о "ихтамнетах" – сам артиллерист. Общий вопрос: когда все это закончится?», – риторически вопрошает Георгий Тука.

Напомним, что сегодня с рабочим визитом Донецкую область посетили представители сената и МИД Франции в составе совместной делегации с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгием Тукой, представителями Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины. Цель визита – ознакомление с социально-экономической ситуацией и вопросом безопасности в зоне конфликта.