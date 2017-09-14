Под мостом на Луганщине нашли более 80 снарядов (Фото). Новости

13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области под мостом через реку Айдар сотрудники Новоайдарского отдела полиции во взаимодействии с работниками СБУ, ГСЧС и бойцами батальона полиции особого назначения «Полтава» ГУНП в Луганской области изъяли 83 артиллерийских снаряда калибром 30 мм. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Сообщается, что боеприпасы были найдены на 43 км автомобильной дороги Т1306 сообщением Северодонецк – Новоайдар.

Данный факт зарегистрирован. Решается вопрос о квалификации данного правонарушения. Оперативно-профилактические отработки по выявлению оружия, взрывчатки и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, продолжаются.