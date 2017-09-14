Жительнице Краматорска грозит 10 лет тюрьмы за «референдум». Новости

Жительницу Краматорска (Донецкая обл.) будут судить за организацию и проведение в 2014 году незаконного референдума. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В мае 2014 года, когда Краматорск находился под контролем незаконных вооруженных формирований, 32-летняя местная жительница предоставила добровольное согласие на участие в подготовке и проведении так называемого референдума о создании самостоятельного государства "ДНР"», – говорится в сообщении.

Будучи избранной «председателем участковой избирательной комиссии», которая располагалась в помещении общеобразовательной школы №31, женщина контролировала и координировала действия подчиненных членов «комиссии», в частности – в процессе оборудования мест для голосования, выдачи и подсчета бюллетеней, подписании и передачи НВФ протоколов с результатами проведенного «референдума».

В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины в отношении указанного лица направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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