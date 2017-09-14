ОБСЕ усилит сотрудничество с ООН ради Донбасса. Новости

ОБСЕ усилит сотрудничество с ООН, чтобы нарастить потенциал для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на брифинге в Киеве, пишет « УНИАН ».

«Намерен усилить наше взаимодействие и сотрудничество с ООН для того, чтобы нарастить потенциал ОБСЕ по урегулированию конфликтов и решения того кризиса, который происходит в нашем регионе, а это в Украине и вокруг нее», – подчеркнул он.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер вчера, 13 сентября, на встрече в Киеве обсудили инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории неподконтрольного Донбасса.

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