На Донетчине теперь смогут утилизировать люминесцентные лампы (Фото). Новости

В Донецкой области в рамках программы обращения с отходами практически решили проблему утилизации люминесцентных ламп. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«Сегодня презентовали журналистам-участникам пресс-тура "Обновленная Донетчина" установку по утилизации люминесцентных ламп. Это комплекс немецкого производства, максимально безопасен: его защитная зона всего 300 м. Базироваться он будет в Краматорске, но планируем, что выдвигаться сможет в любую точку Донецкой области, а при необходимости – и в другие, смежные с Донецкой, области. Поэтому надеемся, что эта установка еще и деньги в бюджет будет зарабатывать», – написал губернатор.

По словам Жебривского, проблема с утилизацией такого сорта отходов в Украине – огромная.

«Наша установка – первая и пока единственная сертифицированная на всю страну.

Следующим шагом планируем приобрести оборудование для переработки медицинских отходов. В общем полигон ТБО в Краматорске хотим сделать универсальным, таким, где можно будет утилизировать цивилизованно любой вид мусора. Подобные полигоны появятся и в Курахово, Волновахском районе и Мариуполе», – рассказал Павел Жебривский.

«Кроме того, уже внедряется система раздельного сбора мусора – пока на уровне пилотного проекта в Угледаре, но постепенно на эту систему перейдут все города и поселки Донецкой области», – добавил он.

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