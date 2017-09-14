В Славянске задержан информатор «ЛНР» (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали информатора незаконных вооруженных формирований (НВФ) Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служа СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина, который по делам передвигался по населенным пунктам в районе проведения антитеррористической операции, периодически передавал информацию одному из незаконных вооруженных формирований «ЛНР». В частности, он собирал и отправлял детализированные данные о расположении военной техники и подразделения сил АТО.

«Во время обысков по месту жительства информатора сотрудники спецслужбы изъяли доказательства передачи данных представителям террористической организации "ЛНР", которые направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие», – говорится в сообщении.

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