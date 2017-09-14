Зачем в «ДНР» и «ЛНР» устанавливают много памятников (Фото). Новости

В «ДНР» устанавливаются многочисленные памятники, которые являются монументальной пропагандой, и в отличии от газет и телевидения, эта пропаганда через монументы более долговечна. Как новые постаменты влияют на сознание населения, и какова их судьба, пишет «Радио Свобода».

«Любые проявления визуального искусства здорово меняют представления человека о том мире и о том историческом времени и тех событиях, в которых он живет. Особенно, если это все реализовано в среде его повседневной жизни – в городе, в селе, на его любимых улицах, возле его дома, работы», – говорит социальный психолог Ольга Духнич.

Действовать на мировосприятие людей так – довольно эффективно, отмечает она.

«Человек идет на работу, видит какие-то памятники, мемориальные доски и постепенно привыкает к тому, что эти памятники говорят что-то о месте, где он живет. Если мы говорим о ситуации на оккупированных территориях Луганской и Донецких областей, то понятно, что местная пропаганда старается всячески узаконить или легитимизировать для жителей этих областей некую историю избранности, автономии этих территорий», – говорит социальный психолог.

С 2014 года в неподконтрольной Украине части Донбасса открыли более 150 мемориальных знаков и памятных табличек. «Это попытка, если можно выразиться метафорически, "пометить территорию". Там, где эти памятники и мемориальные доски есть, – там территория "ЛДНР". Где их нет, там, соответственно – территория Украины», – рассуждает историк Сергей Громенко.

Намеренно каменные плиты с именами участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) располагают возле мемориалов воинов, погибших во Второй мировой войне – к примеру, могилы бойцов НВФ появились рядом с могилами советских солдат на знаменитой Саур-Могиле. Сергей Громенко считает: делают это, чтобы создать единую ментальную и скульптурную композицию, делая видимость, что продолжают борьбу с нацистами. «В первую очередь, для пропагандистов, во-вторых, для тех, кто верит в эту пропаганду, потому что таких также немало, нынешняя война России против Украины – это завершение, доигрывание, довойовывание той войны, которую по каким-то причинам не довоевали в 1945 году», – отмечает историк.​

В декабре 2015 года в Луганске установили памятник Сталину. Бюст и торжественные речи: на открытии – местные коммунисты и «делегация из России». «Сегодня мы открываем первый в Донбассе памятник генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Имя этого человека очень знаменательно для нас, так как народ Донбасса стал на защиту интересов "русского мира". Мы продолжатели того дела победы, которое начал советский народ в 1941 году, когда боролся с фашистскими захватчиками, и в 1945-м, когда он победил. Победа будет за нами», – заявил луганский коммунист.

По словам социального психолога, сейчас время на вес золота. Чем больше времени проходит, тем больше навязанные истории, мифы, нарративы приживаются, человек к ним адаптируется. Подобная ситуация уже имела место в Крыму.«В Крыму очень много городов, которые были в конце XIX – в начале ХХ века крымско-татарскими городами с мечетями, другими визуальными символами крымскотатарской культуры. Однако в 30-х годах все эти мечети были снесены, на их месте были поставлены коммунистическо-социалистические памятники, привезены люди из других частей Советского Союза, крымские татары депортированы. В результате к 2000 годам оказалось, что никто из переселенных в 40-е годы людей, живущих в Крыму, не знал, что города, в которых они живут, – крымскотатарские».

По мнению Сергея Громенко, по окончанию военного конфликта люди из неподконтрольных территорий столкнуться с весьма сложными ментальными проблемами, поэтому, вероятнее, памятники, поставленные при «ДНР» и «ЛНР», будут демонтированы. Это будет похоже на декоммунизацию, считает историк. «Я думаю, что нечто подобное ожидает Донбасс после освобождения, то есть советские памятники воинам Красной Армии будут передвинуты в мемориальные парки и на кладбища. А памятники, которые поставлены после 2014 года, будут демонтированы», – считает Сергей Громенко.