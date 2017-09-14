Гимнаст из Луганской области завоевал бронзу Кубка мира. Новости

Спортсмен из Луганской области Евгений Юденков завоевал бронзовую медаль на Кубка мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает управление молодежи и спорта Луганской областной государственной администрации.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходил с 7 по 11 сентября в Венгрии. Гимнаст из Луганской области Евгений Юденков выступал в составе национальной сборной Украины.

Как отмечается в сообщении, по результатам выполнения упражнений на кольцах, Евгений стал бронзовым призером мировых соревнований.

Фото: управление молодежи и спорта ЛугОГА

Напомним, спортсмен из Мариуполя (Донецкая обл.) Игорь Радивилов завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Болгарии.

На Всемирных играх-2017 во Вроцлаве (Польша) спортсмены из Донецкой и Луганской областей завоевали 2 «золота», 2 «серебра» и «бронзу», а также установили 3 мировых рекорда.

Спортсмены Луганщины в 2017 году завоевали 650 медалей на международных и всеукраинских соревнованиях.

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