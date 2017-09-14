Жительница Луганска везла в «ЛНР» мобильные телефоны на сумму в 24 тыс. грн (Фото). Новости

В Станице Луганской пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

Во время несения службы на КПВВ «Станица Луганская» сотрудники подразделения фискальной службы «Фантом» задержали луганчанку, которая за вознаграждение в 500 грн согласилась получить телефоны в отделении «Новой почты» в Станице Луганской и доставить их в Луганск заказчику для дальнейшей реализации.

У нарушительницы были найдены 6 новых мобильных телефонов Samsung J3 и Samsung J5 на общую сумму около 24 тыс. грн.

Относительно гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, который направлен на рассмотрение в Беловодский районный суд. Мобильные телефоны изъяты до принятия судом решения.