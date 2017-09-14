В «ДНР» рассказали, сколько у них поездов и электричек. Новости

На сегодня в «ДНР» курсирует 41 пригородный поезд в различных направлениях и 4 пассажирских поезда сообщением «Ясиноватая – Луганск» и «Ясиноватая – Успенская». При этом в «Донецкой народной республике» услугами железной дороги воспользовались в летний период более 312 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

«За летний период в пригородном и пассажирском сообщении государственным предприятием "Донецкая железная дорога" перевезено свыше 312 тыс. пассажиров. Из них 188 тыс. граждан льготной категории. За аналогичный период прошлого года услугами железнодорожного транспорта воспользовались 218,2 тыс. пассажиров, из них граждане льготной категории составили 132,5 тыс. человек», – говорится в сообщении «минтранса ДНР».

В «ведомстве» уточнили, что пригородные поезда перевезли свыше 273 тыс. пассажиров, пассажирскими поездами воспользовались свыше 38 тыс. человек.

Напомним, житель неподконтрольного Енакиево Дмитрий Денисенко опубликовал серию фотографий электричек, которые на данный момент задействованы на «Донецкой железной дороге ДНР».

Читайте также: