Врач-доброволец рассказал об экологической катастрофе в прифронтовом Донбассе. Новости

В прифронтовых районах Донбасса катастрофическая санитарно-эпидемиологическая ситуация. Об этом в интервью «Апостроф» рассказал соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ) Геннадий Друзенко (на фото).

«Определенные места там приближаются, а, возможно, и уже в состоянии экологической катастрофы. Бывает так, что вода в отдельных городах Донбасса пропадает всерьез и надолго. Мы в Киеве, жалуемся, что горячей воды нет, а там просто нет никакой воды. Проблема еще в том, что даже в мирные времена на тех территориях была наиболее неблагополучная ситуация с ВИЧ, СПИД и туберкулезом, а на сегодня инфраструктура очень многих больниц просто разрушена», – сказал он.

В качестве примера Геннадий Друзенко рассказал о прифронтовой Трехизбенке (Новоайдарский р-н, Луганская обл.). «Стоит огромный пятиэтажный областной туберкулезный диспансер. Стоит пока совершенно пустой, но куда-то ж делись его бывшие пациенты. Они же не излечились! Поэтому отголоски эпидемиологической ситуации мы еще будем разгребать по всей Украине», – рассказал руководитель ПДМГ.

Также он отметил, что в АТО сейчас очень большая мобильность населения, особенно военных. «Они пришли, отслужили, они – далеко не святые, и понятно, что не все пользуются презервативами, хотя международные организации и их раздают. Как результат – привозят домой венерические заболевания, СПИД, гепатит С. Фактически в зону риска попадает любой. Военный заразился, привез домой, а дальше пошла семья... И жаль, что на сегодня в этих баталиях вокруг медицинской реформы теряются такие очень угрожающие, реально катастрофические опасности. Мы можем даже в этом году пережить вспышку настоящей эпидемии какой-то болезни, и не обязательно на востоке», – считает Геннадий Друзенко.

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