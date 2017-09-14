Ситуация с медициной на Донбассе критическая, – военный медик. Новости

Медики-добровольцы Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМГ) работают в зоне АТО с первых дней вооруженного конфликта на Донбассе. На счету добровольцев тысячи спасенных жизней не только украинских военнослужащих, но и гражданских. Соучредитель и руководитель госпиталя Геннадий Друзенко (на фото) в интервью «Апостроф» рассказал о состоянии с медицинским обеспечением в прифронтовых районах.

По его словам, не хватает, прежде всего, квалифицированных медиков и санитарно-медицинского транспорта. «Я считаю, что эти еще советские ГАЗики, которые на фронте называют "буханками" или "таблетками", являются символом позора и украинского государства, и украинской армии. Этот транспорт ломается чаще, чем ездит. Когда раненых бойцов, которые отдают самое дорогое, свою жизнь и здоровье, эвакуируют в больницы транспортом, в котором и здорового человека растрясет так, что надо идти и вправлять спину, то это, конечно, позор. А знаете почему "буханки" – до сих пор основной санитарный транспорт ВСУ? Потому что весь подряд на санитарные автомобили для Вооруженных сил отдали – кому бы вы думали? – корпорации "Богдан"! И поэтому только этим летом – на четвертый год войны – я впервые увидел медицинские "Богданы" на фронте», – рассказал Геннадий Друзенко.

Вторая проблема, как отмечает руководитель ПДМГ, – дефицит квалифицированных медиков. «Хотя медицинской службе ВСУ и увеличили финансирование, а потому в развернутых в АТО мобильных госпиталях рабочих рук более-менее хватает, но непосредственно в частях, там, где труднее, где надо жить в блиндажах, в почти уничтоженных объектах инфраструктуры, то есть в первичном звене – наибольший дефицит квалифицированных медиков. Поэтому там, где наши добровольцы работают в местах временной дислокации военных частей, их любят, уважают и высоко ценят, а если они еще надолго задерживаются в АТО, то становятся настоящими ангелами-хранителями бойцов, которых они лечат», – считает он.

Геннадий Друзенко сообщил, что еще хуже ситуация с гражданскими. «Прифронтовые больницы – это первый пункт эвакуации и стабилизации бойца, но есть еще и гражданское население. Чтобы победить в этой войне, гражданское население должно быть лояльным к Украине, должно быть в идеале активно лояльным, но хотя бы не враждебным. При том, что там до сих пор работают преимущественно российские и сепаратистские телеканалы, нужны аргументы не так словами, как делами, почему все же Украина лучше "русского мира". И убедительный ответ на этот вопрос – это вторая важная миссия наших врачей. Когда они приезжают в гражданские больницы и лечат местное население, то этим, в частности, и достигается лояльность жителей Донбасса к украинской власти. Так, не на словах, а конкретными делами, сшивается Украина», – рассказал руководитель ПДМГ.

Также Геннадий Друзенко отметил, что «если быть искренним, ситуация с медициной на Донбассе критическая». Например, по Луганской области более 48% вакантных должностей медработников. По сути, каждая вторая должность вакантна. «То есть должен быть детский невропатолог, а его просто нет на всю область. А если ехать в Харьков, то у них там своя нагрузка. Да и попробуй еще доехать до Харькова или Днепра, к примеру, из той же Станицы Луганской! И это действительно системная проблема, это трагедия», – считает руководитель ПДМГ.

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