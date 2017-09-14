Цветная аэрофотосъемка Донецка в 60-х (Фото). Новости

В сети появились фото цветной аэрофотосъемки Донецка начала 1960-х годов. Фотографии обсуждают пользователи в соцсетях.

Большинство дончан в обсуждении восхищены красотой любимого города и стараются определить знакомые места:

Дима: «Олимпийский необычно выглядит)»;

Вероника: Красиво»;

Good News: «Красотища»;

Капиталина: «И где это берете такую красоту?»;

Иринка: «Вот красив же ж во все времена».

Есть и те, кто критикует фото:

Allan: «Неплохо, только дома все как под копирку».

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