Цветная аэрофотосъемка Донецка в 60-х (Фото). Новости

Цветная аэрофотосъемка Донецка в 60-х (Фото)

14.09.17 19:36dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В сети появились фото цветной аэрофотосъемки Донецка начала 1960-х годов. Фотографии обсуждают пользователи в соцсетях.

Большинство дончан в обсуждении восхищены красотой любимого города и стараются определить знакомые места:

  • Дима: «Олимпийский необычно выглядит)»;
  • Вероника: Красиво»;
  • Good News: «Красотища»;
  • Капиталина: «И где это берете такую красоту?»; 
  • Иринка: «Вот красив же ж во все времена».

Есть и те, кто критикует фото:

  • Allan: «Неплохо, только дома все как под копирку».

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