Миротворцы на Донбассе: у ОБСЕ и ООН будут разные задачи. Новости

В случае принятия решения о развертывании миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Донбассе задача миротворцев ООН и наблюдателей ОБСЕ должны быть четко разграничены. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер, пишет «Deutsche Welle».
«Понятно, что если решение будет принято, то будет четкое разграничение задач между миротворческой миссией ООН и работой миссии ОБСЕ для того, чтобы можно было достичь положительного влияния на обстоятельства на местах», – отметил Гремингер.
Он уточнил, что за последние три с половиной года ОБСЕ накопила значительный опыт во время работы миссии на востоке Украины, и этот опыт необходимо использовать при возможном развертывании миссии ООН в Донбассе. Впрочем, генсек ОБСЕ отметил, что пока нет «четкого понимания», каким должен быть мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины. «И процесс принятия такого решения не будет простым», – добавил он.
Гремингер также выразил убеждение, что согласовать решение о развертывании «голубых касок» в Донбассе должен Совет Безопасности ООН.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
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