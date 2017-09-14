Возле Бахмута восстановили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого (Фото). Новости

В Донецкой области на трассе между Славянском и Бахмутом открыли новый памятник воинам батальона им. Кульчицкого.

Памятное место было отреставрировано. Состоялось торжественное открытие и освящение памятника. Присутствовали родные погибших, руководство Нацгвардии, волонтеры и администрация города Бахмута (до переименования Артемовск).

В январе 2015 года в результате жуткого ДТП погибли 13 военнослужащих Нацгвардии батальона им. Кульчицкого.

20 октября 2016 года на этом месте был установлен памятник. С тех пор на место приезжали патриоты, родственники и сослуживцы погибших, чтобы почтить их память.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 августа 2017 года неизвестные повредили памятный знак. Позже, правоохранители Донецкой области открыли уголовное производство по факту повреждения памятника.

Напомним, общественник Мариуполя Александр Синилов предлагает денежное вознаграждение в 1000 евро за информацию о вандалах, разбивших памятник погибшим воинам.

Источник: Сайт города Славянска

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