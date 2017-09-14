Жители Макеевки жалуются на качество бензина (Фотофакт). Новости

Жители Макеевки жалуются на качество бензина. Топливо они обсуждают в соцсетях.
«Вот такой "хороший" бензин заливают в центре Макеевки. Машина проехала после заправки 800 м, заглохла и больше не завелась», – пишет автор поста, подкрепляя свои слова фотографией.
Пост вызвал живую реакцию пользователей.
Большинство возмущены и говорят о плохом качестве бензина в «республике», а также о бесполезности жалоб:
- Владимир: «Ну, а что вы хотели ? Везут бадягу из РФ, которую у себя продать нельзя»;
- Денис: «Бензин очень плохой!!! Особенно, тема была недавно, 95-го не было, а 92 – это подобие на бенз!»;
- Александр: «Разводили с ослиной мочой»;
- Денис: «В Успенке заливаешь бенз совсем другой – как небо и земля, а тут разница такая! Такого быть не должно!»;
- Хэнк: «Ну так строят же Северную Корею, а там автомобили на дровах, они уже все деревья вырубили»;
- Денис: «Я, например, спрашиваю на АЗС, почему бензин такого качества – мне пожимают плечами, но если каждый спросит, я думаю, другие задумаются»;
- Дмитрий: «Не спрашивать надо, а жаловаться в инспекцию по правам потребителя, делать платный анализ состава топлива, оценивать экпертно его влияние на автомобиль и подавать в суд, а вопросы заправщику ни о чем, ему все равно, что вам лить, он свои 5-6 тыс. получит, хоть воду вам заливай»;
- Александр: «А потом отправить пробы в техническую лабораторию штата Мичиган и написать письмо Господу Богу с претензиями на тупой миропорядок. Запомните, то образование, которое не имеет легитимной власти, никогда не будет иметь поддержки света, а значить и развития. На кого жаловаться?!».
Есть и пользователи, которые недоверчиво и с сарказмом восприняли информацию:
- Искандер: «Там, наверно, теперь затор в радиусе 800 м? Стали все, кто заправился?».
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