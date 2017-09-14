Ураган прошелся по Луганщине (Фото). Новости

Сегодня, 14 сентября, в Луганской области по состоянию на 16:00 без света остаются 1659 абонентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО).

Так, в ночь с 13 на 14 сентября в северной части Луганской области прошел сильный грозовой фронт со шквальными порывами ветра, ливнями и грозами, в результате чего по состоянию на 9:00 14 сентября в без напряжения были 106 трансформаторных подстанций (ПС), 2958 абонентов.

В Сватовском районе были полностью обесточены 11 населенных пунктов (Майское, Сосновка, Павловка, Ковалевка, Поповка, Розовка, Артемовка, Стельмаховка, Октябрьское, Надежда, Свердловка) и частично обесточен Райгородок. Через шквалы ветра повреждены (сломались) 12 опор.

В Новопсковском районе были полностью обесточены населенные пункты Коноплянка, Демьяновка и частично – Павловка. Частично без электричества был город Рубежное.

Как сообщалось ранее, в 1:55 из-за грозы произошло аварийное отключение подстанции «Привольнянская-2» шахты им. Капустина, при этом, в шахте находились 78 шахтеров. Восстановить электроснабжение шахты удалось в 3:09.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы по Сватовскому РЭС продолжатся в течение 3-4 дней.

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