Во Львове сегодня «день Луганщины» (Фото). Новости

Во Львове сегодня, 14 сентября, председатель Луганской областной госадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз вместе с председателем Львовского облсовета Александром Ганущиным посетил 24-й Форум издателей, где они присоединились к акции «Купи книгу детям востока». Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

Во время Форума издателей все желающие могут приобрести книги для детей, а волонтеры впоследствии отвезут их в библиотеки и школы Луганщины и Донетчины. Перечень библиотек и учебных заведений, которым требуется литература, львовянам передал Юрий Гарбуз.

Кроме того, глава Луганщины встретился с футболистами и тренерским штабом футбольного клуба «Заря» (Луганск), который сегодня вечером сыграет на стадионе «Арена Львов» со шведским «Эстерсунде» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.