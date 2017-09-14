На Донетчине обнаружили мертвого младенца рядом с пьяной матерью. Новости

Сегодня, 14 сентября, в прифронтовом Светлодарске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в квартире был найден мертвый младенец, а мать находилась рядом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
В колл-центр полиции «102» поступило сообщение от женщины, которая рассказала о том, что в квартире своей невестки она обнаружила мертвого 7-месячного малыша.
Было установлено, что горе-матерью является 27-летняя местная жительница, которая на момент приезда правоохранителей была в состоянии такого сильного опьянения, что не смогла внятно объяснить, почему ее ребенок мертв.
Согласно показаниям прибора, содержание алкоголя в крови женщины составил 2,7 промилле.
Сейчас с матерью работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти ребенка.
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