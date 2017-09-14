Платить по-новому: Кабмин разъяснил правила учета воды и тепла. Новости

Кабинет министров Украины дал разъяснения к Закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который вступил в силу 2 августа. Они опубликованы на странице Правительственного портала в Facebook.
Отмечается, что его цель – «привести рынок предоставления жилищно-коммунальных услуг в Украине в цивилизованное состояние, способствовать энергосбережению, а следовательно – и энергетической независимости нашей страны».
«Однако, после обнародования нового закона вокруг него появилось немало домыслов и слухов. Один из главных мифов – будто бы закон позволяет игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков», – говорится в сообщении.
Так, на самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные).
Узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, потребленной в здании. То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды потребили все потребители в здании. Этот объем необходимо «распределить» между потребителями в доме – то есть, определить, кто сколько услуг употребил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.
Закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально показаниям квартирных счетчиков.
«Таким образом, снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями домового вследствие различного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечек воды из внутридомовых сетей через их неудовлетворительное состояние», – резюмируют в сообщении.
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