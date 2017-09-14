В Донецке взорвали магазин «Продукты» (Фото). Новости

Сегодня ночью, 14 сентября, в Донецке на пересечении бульвара Шевченко и улицы Марии Ульяновой, в доме №63 произошел взрыв. На первом этаже дома пострадало торговое помещение. Об этом сообщает дончане в социальных сетях.
В результате взрыва в квартирах на первом и втором этаже вылетели стекла.
О причинах взрыва и о пострадавших в ходе происшествия достоверной информации пока не было.
Пользователи обсуждают произошедшее в соцсетях:
- Maski good: «А что случилось?»
- EchidnaCassandra: «Взорваней видали»
- Константиновский: «УкрДРГ не иначе»
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