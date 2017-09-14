Переселенцам: Все нюансы оформления паспорта разъяснила миграционная служба. Новости

Чтобы восстановить документы внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), надо указать, кем был выдан паспорт. Если выдали его на неподконтрольной территории, нужно указать, выдавали ли лицу загранпаспорт. О документировании ВПЛ и проблемах, которые по этому поводу возникают, в эфире «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Какие документы нужно сделать ВПЛ, чтобы доказать, что ты, так сказать, «в законе»?

– На нашем сайте мы разместили перечень и, как говорят, человеческим языком объяснили, как происходит документирование и какие документы можно, а какие надо подавать в Миграционную службу. К сожалению, часто бывает, что люди получают недостоверную или искаженную информацию, поэтому нужно понимать одну вещь: документированной в Украине может быть только идентифицирована личность. И мы не делаем никакой разницы между людьми, которые живут на востоке или на юге. На сегодня Миграционная служба оформляет паспорт гражданина Украины, так называемый ID-паспорт, и паспорт для выезда за границу. Оба документа являются биометрическими и оба издаются на основе Единого государственного демографического реестра. Паспорт-книжечка образца 1994 года уже нигде не выдается. Почему? Потому что биометрический документ – более защищен, это документ, который невозможно на сегодня подделать и это документ, который выдается на основе электронной базы данных. Паспорт образца 1994 года выдавался на основе заявления. Это картонка, так называемая «Форма 1», которая хранится по месту выдачи документа, в железном шкафу в подразделении Миграционной службы.

Идентификация – это процесс сравнения данных, которые подает о себе человек, с данными, которые о человеке есть у государства. То есть, по сути, это верификация паспорта образца 1994 года. Так что его очень легко подделать, он не может быть средством идентификации. Далее Миграционная служба смотрит, где выдан этот паспорт. Подчеркиваю: важно не то, где человек зарегистрирован, а где выдан этот документ, ведь именно там находится «Форма 1». Если Миграционная служба может поднять эту «Форму 1» и сравнить, то у человека не будет никаких проблем.

Что делать, если человек родился в Донецке?

– Если человек получал паспорт на неподконтрольной части территории, Миграционная служба смотрит, есть ли он в ведомственной информационной системе. Туда попадали все люди, которые после 2007 года оформляли загранпаспорта. Если же загранпаспорта не было, тогда уже сложнее. Тогда человек должен сам вспомнить, какие документы ему выдавались. Не обязательно, чтобы он имела оригиналы этих документов, это могут быть копии. Получая данные, Миграционная служба направляет запросы в те органы, которые выдали документы и ждет ответа. Отмечу, что в этом случае Миграционная служба направляет бумажные запросы и получает бумажные ответы. О срочных документах – 7 или 10 рабочих дней вряд ли здесь идет речь. Срок будет больше. По закону мы можем продолжить процедуру оформления документа до двух месяцев. Если процедура не завершится успехом, мы вынуждены выдавать отказ. Тогда уже придется обращаться в суд. То есть, если паспорт выдан на неподконтрольной территории и нет загранпаспорта, не стоит оплачивать изготовление срочного документа, потому что сроки точно не будут соблюдены. Если у человека нет этих документов, есть процедура установления личности в суде. Впрочем, на самом деле отказов не так много. Надо просто понимать, что это безопасность человека и безопасность государства.

Какая стоимость?

– Получение первого паспорта, ID-паспорта, по достижении 14-летнего возраста, является бесплатным. Если речь идет о замене паспорта-книжечки на ID-паспорт, то там предусмотрен административный сбор в размере 279 грн, и если мы говорим о загранпаспорте, то там тоже предусмотрен административный сбор – 558 грн. Законом также предусмотрено, что местные громады могут освобождать определенные категории лиц от оплаты полностью или частично.

Может ли быть коррупционная составляющая?

– Конечно, в нашей стране есть коррупция и здесь граждане должны проявить сознательность и первое, куда надо обратиться, это к его руководителю. Можно обратиться и на горячие линии.

Как облегчить процесс документирования?

– Нужно понимать, что нет обязательного перечня для представления дополнительных документов. Человек сам должен подумать о том, каким образом Миграционная служба может его идентифицировать, ведь, если нет достаточного количества документов, то через два месяца будет отказ.

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