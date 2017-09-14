Французские сенаторы рассказали, как завершить войну на Донбассе (Фото). Новости

Вооруженный конфликт на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. Об этом, по результату встречи с представителями сената Франции, сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сегодня, 14 сентября, с рабочим визитом Донецкую область посетили сенаторы Французской Республики: председатель группы дружбы «Франция-Украина» сенатор Эрве Море; сотрудники секретариата Жан-Ив Леконт, Жак Лежандр, а также Жереми Рубен, первый секретарь Посольства Франции в Украине Флориан Глоаген. Во встрече также участвовали заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука и заместитель руководителя Антитеррористической операции Алексей Ноздрачев.

«Эрве Море заверил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет украинского государства и санкции против России даже несмотря на то, что они негативно сказываются в том числе и на сельском хозяйстве Франции», – написал Павел Жебривский.

Также глава области сообщил, что предложил французскому бизнесу вкладывать свои деньги в Донбасс. «Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк в Донецкой области. Ведь демонополизация экономики области с помощью европейских партнеров – это фундамент демократизации общества», – написал он.

По сообщению губернатора, сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной – как в общественно-политической, так и в экономической плоскости.

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