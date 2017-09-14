До выборов в РФ в 2018 году конфликт на Донбассе будет заморожен, – Квасьневский. Новости

Размещение на Донбассе международной миротворческой миссии будет полезно для разрешения конфликта. Так считает экс-президент Польши Александр Квасьневский, пишет «Гордон».

«Это шанс. Если можно было бы миротворцев поставить на границе, старой границе между Украиной и Россией, это будет очень хорошо. Но не знаю, это будет возможно или нет. Не знаю, какая будет позиция России», – сказал он.

По словам экс-президента Польши, Запад должен продолжать придерживаться территориальной целостности Украины. «Ваш Донбасс, Луганск принадлежит Украине, Крым – тоже. Думаю, если эта позиция будет продолжаться, если не будет какой-то торговли ... это будет очень помогать Украине», – добавил политик.

Квасьневский выразил мнение, что до президентских выборов в РФ в 2018 году конфликт на Донбассе будет заморожен. «После выборов есть шанс, что Путин (президент РФ Владимир Путин. – ред.) будет понимать, что ему нужны реформы, ему нужны модернизация страны и поддержка Запада. А поддержка Запада будет после решения украинского конфликта. Может быть, это немножко только надежда, но надежды тоже делают политику», – заявил экс-президент Польши.

Напомним, что в случае принятия решения о развертывании миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Донбассе задача миротворцев ООН и наблюдателей ОБСЕ должны быть четко разграничены.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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