В Мариуполе задержана сотрудница «полиции ДНР» (Видео). Новости

Жительница временно неподконтрольного украинской власти Донецка была остановлена ​​на блокпосту в Мариуполе во время проверки на стоп-контроле по базам Министерства внутренних дел. Выяснилось, что в 2014 году она работала в Донецком горуправлении «полиции ДНР» и после прохождения испытательного срока должна была возглавить одно из подразделений. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

29-летняя задержанная является бывшим сотрудником милиции Украины, где проработала 5 лет и была уволена в феврале 2014 года из-за прогулов. Однако, после захвата «ДНР» власти в Донецке в июле 2014 года, бывшие коллеги, перешедшие на сторону незаконных вооруженных формирований, предложили ей присоединиться к ним.

«Собеседование», по словам задержанной, проводили сотрудники «уголовного розыска полиции ДНР». «Ко мне домой приехали 4 человека с автоматами, двое из которых были в масках, посадили в машину и привезли в Донецкое горуправление. Когда я отказалась работать на предложенной должности, назвали меня предательницей и начали использовать физическую силу, ударили по лицу, угрожали», – рассказала женщина.

Новой сотруднице предложили должность начальника одного из подразделений, хотя ни необходимых знаний, ни опыта в этом направлении она не имела, и назначили испытательный срок. «Никаких критериев отбора работников не было. В большинстве, набирали людей без образования – шахтеров, таксистов. Они не имели юридического образования и вообще не имели понятия, что такое уголовное право», – сказала подозреваемая.

Женщина была недовольна условиями работы, в частности зарплатой, которую задерживали. В месяц она получала от 3 до 5 тыс. руб. (от 1363 до 2273 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 14.09.17).

Злоумышленница проработала 5 месяцев, а затем по решению «кадровой комиссии» во главе с «министром МВД ДНР» Алексеем Диким была уволена.

Относительно задержанной открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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