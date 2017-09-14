«План Маршалла для Украины» предусматривает по $5 млрд в год. Главная

«План Маршалла для Украины» рассчитан на 10 лет, в среднесрочной перспективе он предусматривает выделение Украине $5 млрд в год. Об этом сегодня, 14 сентября, рассказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Степан Кубив (на фото) на совместном брифинге с экс-премьером Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом и председателем парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко, пишет «ГОРДОН».

«Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса», – рассказал Кубив.

Кубилюс добавил, что при условии получения ежегодных целевых инвестиций на сумму $5 млрд рост экономики Украины может составить 6–8% ВВП.

В конце марта Европейская народная партия (ЕНП) на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине («Плана Маршалла для Украины»). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС «с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь». Также партия предложила создать «широкий инвестиционный пакет», направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

Один из авторов документа, экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс заявил, что «План Маршалла для Украины» будет представлен на саммите «Восточного партнерства» в ноябре. По его словам, документ позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Кубилюс считает, что реализация долгосрочного «Плана Маршалла» позволит «влить в реальную экономику Украины до €5 млрд в год»".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и лидеры Евросоюза обсудили возможность проведения в 2018 году инвестиционной конференции по «Плану Маршалла для Украины». 25 августа 2017 украинско-литовский проект помощи Украине был представлен в европейских институциях.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.