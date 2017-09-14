Эстония поддерживает инициативу Украины о миротворцах ООН. Новости

Таллинн разделяет позицию Киева в вопросе путей реализации инициативы по направлению миротворческой миссии ООН на Донбасс для обеспечения надлежащей имплементации Минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в Киеве. Сообщает Администрация президента.

«В этом контексте руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии четко заявил об общности позиции о необходимости размещения миротворцев на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы», – говорится в сообщении.

Петр Порошенко поблагодарил за важную гуманитарную и техническую помощь Украине со стороны Эстонии в развитии электронного правительства, а также лечение раненых украинских военнослужащих.

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