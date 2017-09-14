Для углубления Азовского моря привезут землесос и ледоход. Новости

В акватории Азовского моря срочно требуются дноуглубляющие работы, для чего спецтехника из акватории Черного моря будет переведена в Азовское. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

На заседании правительства было рассмотрено и принято решение о перемещении самовывозного землесоса «Меотида» и ледокола «Капитан Белоусов» из акватории Черного моря в акватории Азовского моря.

«Сейчас стоит насущная необходимость перемещения вышеупомянутых судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубляющих работ в акватории Азовского моря», - отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Решение было поддержано и принято Кабинетом Министров Украины.