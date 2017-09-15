Закаты Донецка (Фото). Новости

Жители Донецка продолжают восхищаться осенними красно-оранжевыми закатами, публикуя фото в соцсетях.

Вообще закат часто более яркий, чем восход. Опускающееся за горизонт Солнце окрашивается в красноватый оттенок, а цвет неба при этом меняется с синего на ярко-оранжевый. Подобные изменения вызваны тем, что при нахождении светила низко над горизонтом, его лучи проходят через более плотные слои атмосферы. Когда его яркий свет затемняется, проходя через среду с высокой оптической плотностью, человеческий глаз воспринимает его как красный.

Тем не менее, различия между восходом и закатом Солнца могут в некоторых случаях зависеть от географической позиции наблюдателя.

Время заката изменяется в течение года и зависит от географической широты, долготы и высоты над уровнем моря точки наблюдения. Однако в день равноденствия закат происходит почти точно на западе для наблюдателей во всех точках поверхности Земли, отличных от полюсов. А на полюсах планеты наблюдается лишь один восход и один закат в году.

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