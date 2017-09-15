Как оплачивают коммуналку в «ДНР» (Инфографика). Новости

В «ДНР» уровень оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги жителями в январе – июле 2017 года возрос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «минстроя Донецкой народной республики».

Так, средний уровень оплаты по отраслям ЖКХ составил:

в январе – июле 2017 года – 90,6%;

в январе – июле 2016 года – 89,1%.

Особенно высокие показатели наблюдаются в сфере теплоснабжения:

в 2017 году уровень оплаты по данному направлению достиг 99,9%;

в 2016-м – 89,1%.

Не менее позитивная тенденция наблюдается в оплате услуги вывоза ТБО: 2016 год – 86,1%, 2017 год – 87%;

При этом в сфере водоснабжения наблюдается снижение уровня оплаты.

Как сообщалось ранее, в частности, в Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения. А в Макеевке начаты отключения должников по оплате за газ. При этом за последние полгода в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг. Причем «суды» рассматривают такие иски без присутсвия должника, его ставят в известность постфактум.

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