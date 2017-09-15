Как оплачивают коммуналку в «ДНР» (Инфографика). Новости

В «ДНР» уровень оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги жителями в январе – июле 2017 года возрос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «минстроя Донецкой народной республики».
Так, средний уровень оплаты по отраслям ЖКХ составил:
- в январе – июле 2017 года – 90,6%;
- в январе – июле 2016 года – 89,1%.
Особенно высокие показатели наблюдаются в сфере теплоснабжения:
- в 2017 году уровень оплаты по данному направлению достиг 99,9%;
- в 2016-м – 89,1%.
Не менее позитивная тенденция наблюдается в оплате услуги вывоза ТБО: 2016 год – 86,1%, 2017 год – 87%;
При этом в сфере водоснабжения наблюдается снижение уровня оплаты.
Как сообщалось ранее, в частности, в Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения. А в Макеевке начаты отключения должников по оплате за газ. При этом за последние полгода в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг. Причем «суды» рассматривают такие иски без присутсвия должника, его ставят в известность постфактум.
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