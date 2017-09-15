Шок и слезы: Во сколько прибыть на линию разграничения, чтобы пересечь ее за день. Новости

С начала сентября на линии разграничения на Донбассе отмечается ажиотаж такого уровня, который не наблюдался за все три года. Огромные очереди скапливаются именно у контрольно-пропускных пунктов «ДНР». Связано это с ужесточением режима пропуска: на КПП «ДНР» установили новое программное обеспечение и теперь данные о каждом проезжающем, а также о транспортных средствах заносят в электронную базу данных.

Компьютеры на КПП «ДНР» были установлены около года назад, но в течение этого времени ограничивались лишь проверкой документов, в базу вносили в отдельных случаях. Теперь же ситуация ужесточилась – без внесения данных о каждом пересечение «границы ДНР» запрещено.

Наибольшие скопления пересекающих линию разграничения отмечаются на пунктах пропуска «ДНР» – «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл, который находится на линии разграничения в районе украинского КПВВ «Марьинка») и «Майорск» (в районе Горловки, на пути к украинскому КПВВ «Майорск»).

При этом все проезжающие отмечают – на украинских контрольных пунктах въезда-выезда проблем нет, аврал именно на пунктах «Донецкой народной республики». Объясняют это тем, что на украинских КПВВ действуют от 6 точек проверки документов, а на КПП «ДНР» – один-два.

В этой связи жители в соцсетях обмениваются информацией – во сколько нужно прибыть на КПП «ДНР», чтобы успеть пересечь линию разграничения за день. Уже даже не ставится вопрос, чтобы как раньше успеть за день еще и вернуться домой.

КПП «Майорск»

«Во сколько надо быть на ДНР-блокпост, чтобы быть в Артемовске (Бахмуте) в 14:00», – поинтересовался Олег.

Из опыта очевидцев, нужно подъезжать не позже чем в 3-4 часа ночи (и это при том, что в «ДНР» до 5 утра действует комендантский час, т.е. чтобы прибыть на КПП из более отдаленных городов нужно выехать около 2-3 часов ночи):

Эдуард: «Здесь нет ясновидящих и предсказателей. Если, например, Вы завтра приедете [на автомобиле] в 6 утра, то можете остаться на ночевку и приехать в Артемовск только вечером следующего дня. Если по пешей очереди – тогда проще»;

Владимир: «Исходя из моего опыта, скажу, что подъезжать лучше к часу ночи. Там уже часов с 3:00 продавцы очередей все проходные места занимают»;

Светлана: «[14 сентября] остались ночевать, которые приехали в 9 утра, и были по очереди 90!!! Я в шоке!!! У меня муж и папа сейчас ночуют!!! И они не стоят на таможне. Нет, их разогнали до утра!!! Завтра (15 сентября, – прим.), сказали, подъезжайте к часам 5-ти и будет новая очередь! Это все происходит на первом посту ДНР, там типа гайцов стоят»;

Ирина: «[13 сентября] муж был 9-м на ДНР. Блокпост закрыли, их (9 машин) разогнали. Ночевали в Никитовке. В 5 утра был на блокпосту. Был примерно 80-м. Проехал 14 сентября блокпост ДНР примерно в 17:30»;

Нелли: «Приезжайте в 4 утра и то, что Вы увидите, Вас повергнет в ужас. 11 июня я ночевала с 4-летним ребенком, то, что я увидела в 4:30, вызвало у меня шок и слезы. До 10 утра никто не сдвинется с места пока перевозчики, таксисты, и блатные не проедут. Дважды этим летом и там ночевала»;

Алена: «13 сентября перед Горловским паспортным [контролем] простояли 7 часов, чтобы заехать в республику!!!!!!! Вот и на Курахово начинается тоже самое. Очень жаль людей!».

КПП «Александровка» (Каргилл)

Наталья интересуется: «Во сколько надо выехать из Донецка, чтобы проехать Каргил? Поделитесь своим опытом».

Артем ей отвечает по реальному состоянию дел: «[Нужно приезжать] за сутки».

Пересекающие линию разграничения отмечают, что на КПП «Александровка» работает всего один компьютер (иные говорят, что иногда и два), от этого и такие очереди.

Чтобы проехать КПП «Александровка» очевидцы рекомендуют до КПП доезжать на автомобиле, а сам КПП и «нулевку» – пешим ходом и автобусом.

А вот Оксана обеспокоена – ей придется ехать через «Каргилл» на подконтрольную Украине территорию сегодня, 15 сентября, но с 3-месячным ребенком. «Оксана, подходите к военным – проситесь, объясняйте, что у вас грудной ребенок. Я сегодня (14 сентября, – прим.) с 9-месячным проехал все посты за 3,5 часа», – советует Олег.

«Я в шоке от ДНР!!!», – констатирует Катерина

Администраторы социальных сообществ пытаются успокоить участников дискуссий в их прямых выражениях о происходящем. «Это у всех крик души. Но что-то же надо делать. А зимой как? Тем более условий никаких(((», – парирует в ответ, в частности, Наталья.

А тем временем, по данным очевидцев, на «Каргилле» в ночь на 15 сентября остались 70 машин.

Пару дней назад. КПП «Майорск» («ДНР»). Въезд в Украину

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

28 июня во время прямой линии с населением Захарченко пообещал, что через две недели (т.е. к 12 июля) на КПП «ДНР»:

При этом несмотря на заверения «главы ДНР», как отмечают очевидцы, ситуация на конец июля не изменилась, а в некоторых моментах и ухудшилась.

Поэтому 25 июля Захарченко провел совещание с «министрами» и «силовиками», где напомнил, что он обещал людям, и чего они не выполнили. И уже 26 июля «администрация» Горловки снабдила КПП «Майорск» («ДНР») переносными лавками.

В начале августа «министерство строительства и ЖКХ ДНР» отчиталось, что его специалисты уже начали просчет стоимости установления туалетов и навесов на КПП.

При этом Захарченко на очередном собрании «ведомств» постановил новый срок благоустройства КПП – 10 августа. Но и этот период не был выдержан, поэтому далее Захарченко заявил, что все работы по благоустройству будут окончены уже к концу августа.

Отметим, что на линии разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области в настоящее время работают только 4 контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии разграничения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через:

КПП «Майорск» («ДНР») – украинский КПВВ «Майорск» (северное направление, Горловка – Бахмут),

КПП «Еленовка» («ДНР») – украинский КПВВ «Новотроицкое» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Октябрь» («ДНР») – украинский КПВВ «Гнутово» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Александровка» («ДНР») – украинский КПВВ «Марьинка» (западное направление, Донецк – Марьинка).

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