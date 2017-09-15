Что изменилось на КПП «Каргилл» после визита Захарченко. Новости

После визита 14 сентября «главы ДНР» Александра Захарченко на КПП «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл, находится на линии разграничения в районе украинского КПВВ «Марьинка») ситуация на контрольно-пропускном пункте не изменилась. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечалось, Захарченко прибыл на КПП днем, после чего движение через линию разграничения со стороны «Донецкой народной республики» вообще парализовалось.

«Ему нужно было утром перед открытием приехать!!!! Когда таксисты и бусы прут без очереди вот бы было интересно....», – отмечает Виталий.

При этом люди, пересекавшие в данный момент линию разграничения, констатируют, что даже после отъезда «главы» ситуация не изменилась. «Ничего не изменилось. Из Украины очередь еле тянется...», – констатирует Олег.

А вот Анастасия призывает следовать ее примеру – звонить на «горячую линию», напрямую это не поможет, но «чиновников подстегнет». Она связывает приезд Захарченко, в том числе, с многочисленными жалобами на «горячую линию»:

Анастасия: «Сегодня (14 сентября, – прим.) встала в очередь на украинском блокпосту в 4:35. В 8:00 проехала украинские блокпосты, льготы было больше 40 машин, все опять стали хромые, косые, беременные и с детьми, они перли бесконечно перед открытием. Повезло в 8:00 впихнуть себя и машину +40 машин было передо мной. Очень интересно – на въезд в Донецк блокпост открывают в 9:30. Потом приехал "большой дядька" (Захарченко, – прим.) и все замерло. Больше всего поразил народ, который молчал!!! Стойте дальше, что могу сказать. Итог в 13:30 была в Донецке. Очереди нескончаемые. Могу только одно сказать: звонки на горячую линию видно помогают. Звонки дают результат, в том, что слышат хотя бы людей, а результат должен быть – добавят компьютеры и окошки! Сказали, что проблему увидели, порядок наведут»;

Юлия: «Анастасия, ну раз сказали, значит, наведут...»;

Мария: «Звонки ничего не решают, не надо вводить людей в заблуждение»;

Людмила: «С 6 сентября [компьютеры] не добавили»;

Елена: «Народ и дальше будет молчать. Большой дядька уедет, а люди останутся, вот тогда солдаты покажут, как жаловаться»;

Юлия: «Анастасия, а вы пытались подойти к большому дядьке, когда он приехал на блокпост, и пожаловаться? И еще вопрос – как и кому помогают звонки на горячую линию?»;

Виталий: «К нему не подпускают обычных смертных. Он уже обещал наладить... Наладил...»;

Светлана: «Покричать надо было. Он же не глухой, а просто дурной»;

Виктория: «Ох, приедет барин, барин нас рассудит!!! Насмешили!!!».

«Блин, ну, наладилось же все вроде, ездили норм. Нет!!! Нужно усложнить и за** людей...», – подводит черту дискуссии Виталий.

Телефоны «горячих линий» по вопросам работы КПП «ДНР»:

«таможенный департамент ДНР» для жалоб: +38 (062) 301-54-17 (круглосуточно);

«горячая линия при аппарате главы ДНР» для контроля и поддержания порядка при пересечении контрольно-пропускных пунктов «ДНР»: 071-307-67-55.

Как сообщают очевидцы, в ночь на «Каргилле» в ночь на 15 сентября остались 70 машин. Однако, по сообщению Ирины: «В сторону Донецка всех пропустили. Ночевать не оставили». При этом остальные жители сообщают, что прямо на КПП со стороны «ДНР» не оставляют – разгоняют до утра (многие едут ночевать в Горловку) и говорят подъезжать к 5 утра в новую очередь.

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

28 июня во время прямой линии с населением Захарченко пообещал, что через две недели (т.е. к 12 июля) на КПП «ДНР»:

При этом несмотря на заверения «главы ДНР», как отмечают очевидцы, ситуация на конец июля не изменилась, а в некоторых моментах и ухудшилась.

Поэтому 25 июля Захарченко провел совещание с «министрами» и «силовиками», где напомнил, что он обещал людям, и чего они не выполнили. И уже 26 июля «администрация» Горловки снабдила КПП «Майорск» («ДНР») переносными лавками.

В начале августа «министерство строительства и ЖКХ ДНР» отчиталось, что его специалисты уже начали просчет стоимости установления туалетов и навесов на КПП.

При этом Захарченко на очередном собрании «ведомств» постановил новый срок благоустройства КПП – 10 августа. Но и этот период не был выдержан, поэтому далее Захарченко заявил, что все работы по благоустройству будут окончены уже к концу августа.

Отметим, что на линии разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области в настоящее время работают только 4 контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии разграничения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через:

КПП «Майорск» («ДНР») – украинский КПВВ «Майорск» (северное направление, Горловка – Бахмут),

КПП «Еленовка» («ДНР») – украинский КПВВ «Новотроицкое» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Октябрь» («ДНР») – украинский КПВВ «Гнутово» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Александровка» («ДНР») – украинский КПВВ «Марьинка» (западное направление, Донецк – Марьинка).

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