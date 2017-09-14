Прилепин сравнил Донецк с Рязанью, Владимиром или Тулой. Новости

«Советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин считает, что российская провинция выглядит чуть похуже, а в Донецке – чуть получше. Своими впечатлениями о городе Прилеприн поделился с российскими СМИ.

«Я живу на Донбассе месяцами, вижу людей на улицах, в магазинах, в кинотеатрах, в кафе. Зрительное восприятие очень отличается от того, что должно быть согласно статистике. На улицах нет бедных, плохо одетых людей. Студенты в вузах выглядят точно так же, как российские студенты – в хорошей одежде, с хорошими телефонами. По улицам ездят хорошие машины, в которых сидят опрятные водители. Рестораны полны людей», – уверяет Прилепин.

Отвечая на вопрос, похоже ли это на среднестатистическую русскую провинцию, Прилепин сказал: «Я бы сказал, что Донецк выглядит лучше, чем, допустим, Рязань, Владимир или Тула. Конечно, в донбасских деревушках и городках жизнь похуже, но и там нестыдно смотреть. Плюс-минус российская провинция, может, чуть похуже, а в Донецке – чуть получше».

Он также выделил городские достижения и особенности дончан. «В Донецке ремонтируют дороги, ремонтируют фонари. Все время видишь рабочих, которые меняют асфальт. Я знаю, какая там среднестатистическая зарплата – на такие деньги жить нельзя. Но есть какие-то незримые взаимоотношения, которые позволяют поддерживать достойный уровень жизни. Как именно люди справляются – мне непонятно. Может, кому-то помогают родственники из России или из Украины. Захарченко однажды пошутил: ну это ж, говорит, украинцы, малороссы, всегда "трошки для себе". Всегда есть какие-то запасы. Конечно, многим людям трудно, но визуально это выглядит так: люди могут позволить себе больше того, что имеют официально», – считает Прилепин.